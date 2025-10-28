Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Арсенала» Микель Артета высказался об игре команды на стандартах

Тренер «Арсенала» Микель Артета высказался об игре команды на стандартах
Комментарии

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета перед матчем 1/8 финала Кубка лиги с «Брайтоном» прокомментировал игру на стандартных положениях своей команды. «Пушкари» забили таким способом 11 голов в нынешнем сезоне, больше всех в английской Премьер-лиге.

«Не знаю, задаём ли мы тренды, но уверен: другие команды берут у нас идеи, как и мы — у лучших в Европе. Так всё в футболе и в жизни — мы учимся друг у друга, адаптируем, улучшаем», – приводит слова Артеты официальный сайт «Арсенала».

На данный момент «Арсенал» с 22 очками лидирует в турнирной таблице АПЛ. Встреча с «Брайтоном» пройдёт в среду, 29 октября, на стадионе «Эмирейтс».

Материалы по теме
«Арсенал» разнёс «Атлетико» за 13 минут! А Дьёкереша «прорвало» в Лиге чемпионов. Видео
«Арсенал» разнёс «Атлетико» за 13 минут! А Дьёкереша «прорвало» в Лиге чемпионов. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android