Тренер «Арсенала» Микель Артета высказался об игре команды на стандартах

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета перед матчем 1/8 финала Кубка лиги с «Брайтоном» прокомментировал игру на стандартных положениях своей команды. «Пушкари» забили таким способом 11 голов в нынешнем сезоне, больше всех в английской Премьер-лиге.

«Не знаю, задаём ли мы тренды, но уверен: другие команды берут у нас идеи, как и мы — у лучших в Европе. Так всё в футболе и в жизни — мы учимся друг у друга, адаптируем, улучшаем», – приводит слова Артеты официальный сайт «Арсенала».

На данный момент «Арсенал» с 22 очками лидирует в турнирной таблице АПЛ. Встреча с «Брайтоном» пройдёт в среду, 29 октября, на стадионе «Эмирейтс».