Кристиан Нобоа: «Динамо» нужен был жёсткий тренер

Бывший полузащитник «Рубина», «Ростова» и «Сочи» Кристиан Нобоа высказался о работе главного тренера «Динамо» Валерия Карпина в клубе.

«Карпин — очень хороший тренер. «Динамо» будет классной командой. Я всегда считал, что у клуба есть руководство, команда, хорошие финансы. Нужен был жёсткий тренер», — сказал Нобоа в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

После 13 сыгранных матчей Мир Российской Премьер-Лиги «Динамо» набрало 16 очков и располагается на восьмом месте в турнирной таблице. В следующем туре подопечным Валерия Карпина предстоит встретиться с казанским «Рубином» на выезде.