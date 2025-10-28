Скидки
«Барселона» отменила часть публичных выходов Ямаля после скандала вокруг «эль класико»

«Барселона» отменила часть публичных выходов Ямаля после скандала вокруг «эль класико»
В «Барселоне» решили более внимательно следить за ходом карьеры 18-летнего нападающего Ламина Ямаля из-за напряжённой обстановки вокруг него в преддверии минувшего «эль класико». Об этом сообщает Sport.es.

Испания — Примера . 10-й тур
26 октября 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
2 : 1
Барселона
Барселона
1:0 Мбаппе – 22'     1:1 Лопес Мартин – 38'     2:1 Беллингем – 43'    
Удаления: нет / Педри – 90+10'

По информации источника, клуб посоветовал игроку отменить посещение нефутбольного мероприятия, связанного с презентацией новой серии мобильных телефонов. Подчёркивается, что Ямаль согласился с этой рекомендацией «Барселоны».

Кроме того, на минувшей неделе Ямаль принял участие в ролике стримера AmineMaTue. Однако сине-гранатовые хотели бы избежать публикацию данного видео, а также отменить интервью с указанным стримером, запланированное на вторник.

Напомним, в преддверии «эль класико» 18-летний футболист, отвечая на вопрос, напоминает ли команда «Порсинос» из испанского медиафутбольного турнира Kings League «Реал», сказал: «Да, разумеется. Они жульничают и жалуются».

