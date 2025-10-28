«Барселона» отменила часть публичных выходов Ямаля после скандала вокруг «эль класико»

В «Барселоне» решили более внимательно следить за ходом карьеры 18-летнего нападающего Ламина Ямаля из-за напряжённой обстановки вокруг него в преддверии минувшего «эль класико». Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, клуб посоветовал игроку отменить посещение нефутбольного мероприятия, связанного с презентацией новой серии мобильных телефонов. Подчёркивается, что Ямаль согласился с этой рекомендацией «Барселоны».

Кроме того, на минувшей неделе Ямаль принял участие в ролике стримера AmineMaTue. Однако сине-гранатовые хотели бы избежать публикацию данного видео, а также отменить интервью с указанным стримером, запланированное на вторник.

Напомним, в преддверии «эль класико» 18-летний футболист, отвечая на вопрос, напоминает ли команда «Порсинос» из испанского медиафутбольного турнира Kings League «Реал», сказал: «Да, разумеется. Они жульничают и жалуются».

Чем уникален Ламин Ямаль: