Спаллетти отреагировал на слухи о возможном назначении в «Ювентус»

Бывший главный тренер сборной Италии и «Зенита» Лучано Спаллетти прокомментировал информацию о возможном назначении в «Ювентус» после увольнения Игора Тудора.

«С радостью скажу о «Юве», если это нужно, и я хочу высказаться в пользу Тудора, настоящего мужчины и серьёзного человека, опирающегося на свои ценности. Видел, как он работает, и он всегда производил на меня впечатление влиятельного человека, способного проникнуть прямо в душу. Повезёт тому, кто заменит Тудора, ведь он примет тренированную команду. Однако мне жаль Игора.

На сегодняшний день я меньше всего подхожу для разговоров о «Ювентусе», — приводит слова Спаллетти Sky Sport.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: