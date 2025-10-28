Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Спортивный директор «Наполи» высказался о травме Де Брёйне

Спортивный директор «Наполи» высказался о травме Де Брёйне
Комментарии

Спортивный директор «Наполи» Леле Ориали рассказал о предстоящей операции у 34-летнего бельгийского полузащитника команды Кевина Де Брёйне.

«Операция должна состояться завтра, после чего мы узнаем более точное время восстановления», — приводит слова Ориали журналист Джанлука Ди Марцио на своём официальном сайте.

Кевин Де Брёйне получил травму в игре 8-го тура Серии А с миланским «Интером», которая завершилась победой неаполитанцев со счётом 3:1. Игрок покинул поле на 37-й минуте игры. У полузащитника был выявлен серьёзный разрыв двуглавой мышцы бедра правой ноги.

Италия — Серия А . 8-й тур
25 октября 2025, суббота. 19:00 МСК
Наполи
Неаполь
Окончен
3 : 1
Интер М
Милан
1:0 Де Брёйне – 33'     2:0 Мактоминей – 54'     2:1 Чалханоглу – 59'     3:1 Ангисса – 67'    

В нынешнем сезоне за итальянский клуб Де Брёйне провёл 11 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи.

Материалы по теме
В «Наполи» рассказали о состоянии здоровья Де Брёйне после матча с «Интером»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android