Спортивный директор «Наполи» высказался о травме Де Брёйне

Спортивный директор «Наполи» Леле Ориали рассказал о предстоящей операции у 34-летнего бельгийского полузащитника команды Кевина Де Брёйне.

«Операция должна состояться завтра, после чего мы узнаем более точное время восстановления», — приводит слова Ориали журналист Джанлука Ди Марцио на своём официальном сайте.

Кевин Де Брёйне получил травму в игре 8-го тура Серии А с миланским «Интером», которая завершилась победой неаполитанцев со счётом 3:1. Игрок покинул поле на 37-й минуте игры. У полузащитника был выявлен серьёзный разрыв двуглавой мышцы бедра правой ноги.

В нынешнем сезоне за итальянский клуб Де Брёйне провёл 11 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи.