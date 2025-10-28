Спортивный директор «Наполи» высказался о травме Де Брёйне
Спортивный директор «Наполи» Леле Ориали рассказал о предстоящей операции у 34-летнего бельгийского полузащитника команды Кевина Де Брёйне.
«Операция должна состояться завтра, после чего мы узнаем более точное время восстановления», — приводит слова Ориали журналист Джанлука Ди Марцио на своём официальном сайте.
Кевин Де Брёйне получил травму в игре 8-го тура Серии А с миланским «Интером», которая завершилась победой неаполитанцев со счётом 3:1. Игрок покинул поле на 37-й минуте игры. У полузащитника был выявлен серьёзный разрыв двуглавой мышцы бедра правой ноги.
Италия — Серия А . 8-й тур
25 октября 2025, суббота. 19:00 МСК
Наполи
Неаполь
Окончен
3 : 1
Интер М
Милан
1:0 Де Брёйне – 33' 2:0 Мактоминей – 54' 2:1 Чалханоглу – 59' 3:1 Ангисса – 67'
В нынешнем сезоне за итальянский клуб Де Брёйне провёл 11 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи.
