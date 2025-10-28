Романо раскрыл подробности о продлении «Арсеналом» контракта с одной из звёзд команды

«Арсенал» успешно продвигается в переговорах с нападающим Букайо Сакой и его окружением насчёт продления контракта. Действующее трудовое соглашение 24-летнего игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, на текущий момент обсуждаются нюансы, связанные с заработной платой игрока. Подчёркивается, что все стороны заинтересованы в продолжении сотрудничества.

Сака является выпускником академии «Арсенала». В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 10 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 140 млн.

