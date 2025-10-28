Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Романо раскрыл подробности о продлении «Арсеналом» контракта с одной из звёзд команды

Романо раскрыл подробности о продлении «Арсеналом» контракта с одной из звёзд команды
Аудио-версия:
Комментарии

«Арсенал» успешно продвигается в переговорах с нападающим Букайо Сакой и его окружением насчёт продления контракта. Действующее трудовое соглашение 24-летнего игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, на текущий момент обсуждаются нюансы, связанные с заработной платой игрока. Подчёркивается, что все стороны заинтересованы в продолжении сотрудничества.

Сака является выпускником академии «Арсенала». В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 10 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 140 млн.

Материалы по теме
«У нас нет первого номера». Артета — о вратарях «Арсенала»

Сколько зарабатывают футболисты:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android