Винисиус попросил агента найти новый клуб. Бразилец хочет знать, что входит в планы Алонсо
Комментарии

Фланговый нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор попросил своего агента найти другой клуб, если главный тренер «сливочных» Хаби Алонсо не будет считать футболиста необходимым игроком команды. Бразилец не собирается продлевать контракт, если ситуация не изменится. Об этом сообщает аккаунт Cadena Ser в соцсети X.

Испания — Примера . 10-й тур
26 октября 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
2 : 1
Барселона
Барселона
1:0 Мбаппе – 22'     1:1 Лопес Мартин – 38'     2:1 Беллингем – 43'    
Удаления: нет / Педри – 90+10'

Напомним, в матча 10-го тура испанской Ла Лиги с «Барселоной» (2:1) после замены на 72-й минуте Винисиус высказывал претензии в адрес Алонсо и направился в подтрибунное помещение. Спустя некоторое время футболист вернулся на скамейку запасных и досматривал финальный отрезок матча вместе с партнёрами по команде.

Фото: Винисиус остался крайне недоволен заменой в «класико» и сразу ушёл в раздевалку
