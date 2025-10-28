Скидки
Лукаку вернётся после травмы на текущей неделе — Ди Марцио

32-летний бельгийский нападающий «Наполи» Ромелу Лукаку, не игравший с предсезонки из-за травмы, вернётся в состав команды на текущей неделе, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своём официальном сайте.

Форвард получил серьёзное повреждение мышц левого бедра в товарищеском матче с «Олимпиакосом», который состоялся 14 августа.

Лукаку перешёл в «Наполи» из «Челси» летом 2024 года за € 30 млн. В прошлом сезоне футболист стал лучшим бомбардиром команды в Серии А, забив 14 мячей. Также нападающий был лучшим по голевым передачам, которых у него набралось 10. В нынешнем сезоне игрок не провёл ни одного официального матча.

