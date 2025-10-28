Фабио Челестини раскрыл, почему ушёл из «Базеля» и принял предложение ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини рассказал, почему ушёл из «Базеля» и принял предложение московского клуба.

— Хочется вернуть вас в самое начало вашей работы в ЦСКА. Как вы узнали об интересе клуба к вам? Какой была ваша первая реакция?

— Я был с женой на Сейшелах (смеётся). К тому моменту я уже сказал спортивному директору «Базеля», что не буду продолжать работу с командой. Я сказал ему об этом ещё перед финалом Кубка, где мы выиграли и оформили золотой дубль. Собственно, поэтому я и ушёл – это была высшая точка. Лучше сработать было невозможно. Поэтому я поехал в отпуск. У меня был вариант с «Хетафе», но не сложилось. Ещё два-три предложения я уже успел отвергнуть, был почти уверен, что летом никого не возглавлю. Так что когда агент сказал мне о ЦСКА, я попросил узнать его, насколько серьёзен интерес. Он мне ответил: «Уже вечером они хотят с тобой созвониться по видео». На созвоне руководство ЦСКА мне сказало: «Решение в твоих руках, Фабио». Я навёл справки, посоветовался с женой – и мы решили поехать.

— Что стало главным аргументом?

— Хороший состав, возможность выиграть Суперкубок в первом же матче. Меня убедили в больших амбициях клуба. Мне хотелось возглавить команду, которая будет бороться за самые высокие места. С точки зрения спортивного проекта ЦСКА показался мне хорошей идеей. Всё сошлось. Мы с женой пришли к выводу: «Если мы хотим выйти из зона комфорта и пожить другой жизнью – надо ехать, — сказал Челестини в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Московский клуб объявил о назначении Челестини на пост главного тренера команды 20 июня. Контракт со швейцарским специалистом подписан на два года с возможностью продления ещё на сезон. Челестини возглавлял «Базель» с 2023 по 2025 год.

Полную версию интервью с Челестини читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

