Спортивный врач: из-за травмы Ямаль мог играть только на 50% в матче с «Реалом»

Спортивный врач, травматолог Педро Луис Риполь заявил, что из-за ранее полученной травмы в области паха нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль не смог проявить себя должным образом в матче 10-го тура чемпионата Испании с мадридским «Реалом» (2:1).
«Это травма, которую, откровенно говоря, сложно лечить. Она сопровождается болью, которая снижает способность игрока двигаться и бить по мячу почти на 50%, что мы и увидели в «эль класико».
Он почти не бил по воротам, ему было трудно двигаться, он постоянно растягивался… Это изнуряющая боль, которая позволяет игроку участвовать в матчах, но мешает ему показывать свои лучший уровень и значительно снижает его эффективность», — приводит слова Риполя El Larguero.
Также врач объяснил, что полное восстановление от повреждения может занять несколько недель.
Самые опасные травмы в футболе:
