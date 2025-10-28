Скидки
Лечче — Наполи, результат матча 28 октября 2025, счёт 0:1, 9-й тур Серии А — 2025/2026

«Наполи» победил «Лечче» в матче 9-го тура Серии А
Завершился матч 9-го тура Серии А, в котором встречались «Лечче» и «Наполи». Команды играли на стадионе «Этторе Джардиньеро — Виа Дель Маре» (Лечче, Италия). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Джузеппе Коллу. Победу со счётом 1:0 праздновали гости.

Италия — Серия А . 9-й тур
28 октября 2025, вторник. 20:30 МСК
Лечче
Лечче
Окончен
0 : 1
Наполи
Неаполь
0:1 Ангисса – 69'    

Единственный мяч в игре был забит на 69-й минуте. Отличился камерунский полузащитник «Наполи» Франк Ангисса.

Победа позволила неаполитанцам довести количество набранных в сезоне очков до 21 и продолжить лидировать в чемпионате. В активе «Лечче» осталось шесть очков после девяти сыгранных матчей. Команда располагается на 16-й строчке в турнирной таблице.

Календарь Серии А сезона-2025/2026
Турнирная таблица Серии А сезона-2025/2026
