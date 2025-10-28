Скидки
Главный тренер ЦСКА Челестини раскрыл, что сказал команде после разгрома от «Локомотива»

Комментарии

Главный тренер московского ЦСКА Фабио Челестини рассказал, что он сказал игрокам армейцев после поражения от «Локомотива» со счётом 0:3 в матче 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги.

Мир Российская Премьер-лига . 12-й тур
18 октября 2025, суббота. 19:45 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Батраков – 17'     2:0 Воробьёв – 45+3'     3:0 Комличенко – 88'    

— Вы победили «Крылья Советов», но недавно был разгром от «Локомотива». Что вы сказали команде после того матча, и какую пищу для анализа он вам дал?
— Я сказал команде, что когда мы выдаём 95%, а не 100%, то нам конец. И этот матч был отличным подтверждением этого. После той игры мы сделали много индивидуальных нарезок. Наше отношение к игре и наполнение в ней были недостаточными для победы. И такое у нас часто случается именно после матчей сборных. Две недели нет матчей — мы сразу теряем ритм. «Ростову» мы проиграли по той же причине — головой тогда мы были не на поле.

— Главная причина — матчи сборной?
— Когда команда находится в игровом ритме, у парней всегда фокус только на ЦСКА. А когда заканчивается ЦСКА, и начинается сборная — напряжение чуть падает, фокус меняется. И после этого тяжело сразу переключить тумблер. И это больше касается даже тех, кто остаётся в клубе в этот перерыв, — сказал Челестини в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

После 13 туров ЦСКА, заработавший 27 очков, замыкает тройку лидеров в турнирной таблице чемпионата России. Первое место занимает «Краснодар», набравший 29 очков. На второй строчке располагается «Локомотив», в активе которого 27 очков.

Полную версию интервью с Челестини читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

