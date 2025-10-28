Главный тренер ЦСКА Челестини раскрыл, что сказал команде после разгрома от «Локомотива»

Главный тренер московского ЦСКА Фабио Челестини рассказал, что он сказал игрокам армейцев после поражения от «Локомотива» со счётом 0:3 в матче 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги.

— Вы победили «Крылья Советов», но недавно был разгром от «Локомотива». Что вы сказали команде после того матча, и какую пищу для анализа он вам дал?

— Я сказал команде, что когда мы выдаём 95%, а не 100%, то нам конец. И этот матч был отличным подтверждением этого. После той игры мы сделали много индивидуальных нарезок. Наше отношение к игре и наполнение в ней были недостаточными для победы. И такое у нас часто случается именно после матчей сборных. Две недели нет матчей — мы сразу теряем ритм. «Ростову» мы проиграли по той же причине — головой тогда мы были не на поле.

— Главная причина — матчи сборной?

— Когда команда находится в игровом ритме, у парней всегда фокус только на ЦСКА. А когда заканчивается ЦСКА, и начинается сборная — напряжение чуть падает, фокус меняется. И после этого тяжело сразу переключить тумблер. И это больше касается даже тех, кто остаётся в клубе в этот перерыв, — сказал Челестини в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

После 13 туров ЦСКА, заработавший 27 очков, замыкает тройку лидеров в турнирной таблице чемпионата России. Первое место занимает «Краснодар», набравший 29 очков. На второй строчке располагается «Локомотив», в активе которого 27 очков.

Полную версию интервью с Челестини читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.