Дортмундская «Боруссия» по пенальти победила «Айнтрахт» в матче Кубка Германии

Завершился матч 1/16 финала Кубка Германии между «Айнтрахтом» из Франкфурта и дортмундской «Боруссией». Команды играли на стадионе «Франкфурт Арена» (Франкфурт, Германия). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Свен Яблонски из Бремена. Победу в матче праздновали гости.

Счёт в матче открыл полузащитник «Айнтрахта» Ансгар Кнауфф, отличившийся на седьмой минуте. На 48-й минуте полузащитник гостей Юлиан Брандт сравнял счёт. В основное и дополнительное время команды победителя не выявили, а в серии пенальти сильнее оказались футболисты «Боруссии» (4:2).

В первом раунде Кубка Германии «Айнтрахт» разгромил «Энгерс 07» со счётом 5:0. «Боруссия» победила «Рот-Вайсс Эс» (1:0). Действующим обладателем Кубка Германии является «Штутгарт», победивший в прошлогоднем финале «Арминию» со счётом 4:2.