Главная Футбол Новости

Айнтрахт — Боруссия Д, результат матча 28 октября 2025, счет 1:2, 1/16 финала Кубка Германии 2025/2026

Дортмундская «Боруссия» по пенальти победила «Айнтрахт» в матче Кубка Германии
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 1/16 финала Кубка Германии между «Айнтрахтом» из Франкфурта и дортмундской «Боруссией». Команды играли на стадионе «Франкфурт Арена» (Франкфурт, Германия). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Свен Яблонски из Бремена. Победу в матче праздновали гости.

Счёт в матче открыл полузащитник «Айнтрахта» Ансгар Кнауфф, отличившийся на седьмой минуте. На 48-й минуте полузащитник гостей Юлиан Брандт сравнял счёт. В основное и дополнительное время команды победителя не выявили, а в серии пенальти сильнее оказались футболисты «Боруссии» (4:2).

Кубок Германии . 1/16 финала
28 октября 2025, вторник. 20:30 МСК
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Окончен
1 : 1
2 : 4
Боруссия Д
Дортмунд
1:0 Кнауфф – 7'     1:1 Брандт – 48'    

В первом раунде Кубка Германии «Айнтрахт» разгромил «Энгерс 07» со счётом 5:0. «Боруссия» победила «Рот-Вайсс Эс» (1:0). Действующим обладателем Кубка Германии является «Штутгарт», победивший в прошлогоднем финале «Арминию» со счётом 4:2.

Новости. Футбол
