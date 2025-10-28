Захарян — в стартовом составе на матч «Реала Сосьедад» c «Негрейрой» в Кубке Испании

Сегодня, 28 октября, состоится матч 1/64 финала Кубка Испании, в котором встретятся «Негрейра» и «Реала Сосьедад». Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск.
Российский атакующий полузащитник Арсен Захарян выйдет в стартовом составе на указанную игру. Это первое появление 22-летнего футболиста в основном составе команды из Сан-Себастьяна в нынешнем сезоне.
Ранее Захарян принял участие в четырёх матчах чемпионата Испании. В общей сложности хавбек провёл на поле 83 минуты. В этих встречах российский футболист не отметился результативными действиями.
Действующее трудовое соглашение Захаряна с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7,5 млн.
