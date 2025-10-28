Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Захарян — в стартовом составе на матч «Реала Сосьедад» c «Негрейрой» в Кубке Испании

Захарян — в стартовом составе на матч «Реала Сосьедад» c «Негрейрой» в Кубке Испании
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 28 октября, состоится матч 1/64 финала Кубка Испании, в котором встретятся «Негрейра» и «Реала Сосьедад». Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск.

Российский атакующий полузащитник Арсен Захарян выйдет в стартовом составе на указанную игру. Это первое появление 22-летнего футболиста в основном составе команды из Сан-Себастьяна в нынешнем сезоне.

Ранее Захарян принял участие в четырёх матчах чемпионата Испании. В общей сложности хавбек провёл на поле 83 минуты. В этих встречах российский футболист не отметился результативными действиями.

Действующее трудовое соглашение Захаряна с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7,5 млн.

Материалы по теме
Аршавин ответил, нужно ли Захаряну оставаться в «Сосьедаде» или уйти в аренду в «Динамо»

Российские футболисты за рубежом:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android