Суперкомпьютер назвал фаворита АПЛ после 9-го тура

Комментарии

Суперкомпьютер Opta определил фаворита английской Премьер-лиги после завершения всех матчей 9-го тура чемпионата. Так, на победу лондонского «Арсенала» суперкомпьютер даёт 66,86%. В успех «Манчестер Сити» Opta верит на 13,10%, действующего чемпиона «Ливерпуля» — 11,09%.

Напомним, после 6 туров аналитическая модель оценивала шансы команды Арне Слота на чемпионство в 46,5%, «пушкарей» – 34,6%, «горожан» — в 10,1%,

По итогам 9-го тура лидером АПЛ с 22 очками является «Арсенал». На втором месте с 18 очками расположился «Борнмут», в топ-4 также вошли «Тоттенхэм Хотспур» и «Сандерленд», у которых по 17 очков.

