Главный тренер ЦСКА Челестини объяснил, почему назвал «Спартак» самым сложным соперником

Главный тренер ЦСКА Челестини объяснил, почему назвал «Спартак» самым сложным соперником
Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини рассказал, почему назвал «Спартак» самым сложным соперником. Армейцы победили красно-белых в матче 11-го тура Мир РПЛ со счётом 3:2.

Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2025, воскресенье. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Глебов – 5'     2:0 Обляков – 12'     3:0 Круговой – 18'     3:1 Фернандеш – 21'     3:2 Гарсия – 57'    

— Почему «Спартак» так сложен?
— Ни в одном матче до этого мы не контролировали мяч так мало. И не потому что команда не хотела или не была готова. Это не матчи с «Ростовом» и «Сочи», где команда просто не играла на должном уровне. Здесь же мы были в полном порядке, но «Спартак» создал нам огромное количество проблем. Они очень хорошо двигались, индивидуально там очень сильные игроки. Все в «Спартаке» хотят играть с мячом, на них тяжело оказывать давление, отбирать мячи. Нам нужно было провести идеальный матч, чтобы доминировать. И идеальный матч нам не удался. Да, хороший, но этого было недостаточно, чтобы быть лучше именно по игре. Мы почти не запирали соперника на его половине поля, — сказал Челестини в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Полную версию интервью с Челестини читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

Самые титулованные футбольные клубы России:

