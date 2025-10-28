Главный тренер ЦСКА Челестини объяснил, почему назвал «Спартак» самым сложным соперником

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини рассказал, почему назвал «Спартак» самым сложным соперником. Армейцы победили красно-белых в матче 11-го тура Мир РПЛ со счётом 3:2.

— Почему «Спартак» так сложен?

— Ни в одном матче до этого мы не контролировали мяч так мало. И не потому что команда не хотела или не была готова. Это не матчи с «Ростовом» и «Сочи», где команда просто не играла на должном уровне. Здесь же мы были в полном порядке, но «Спартак» создал нам огромное количество проблем. Они очень хорошо двигались, индивидуально там очень сильные игроки. Все в «Спартаке» хотят играть с мячом, на них тяжело оказывать давление, отбирать мячи. Нам нужно было провести идеальный матч, чтобы доминировать. И идеальный матч нам не удался. Да, хороший, но этого было недостаточно, чтобы быть лучше именно по игре. Мы почти не запирали соперника на его половине поля, — сказал Челестини в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Полную версию интервью с Челестини читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

Материалы по теме Эксклюзив Фабио Челестини раскрыл, почему ушёл из «Базеля» и принял предложение ЦСКА

Самые титулованные футбольные клубы России: