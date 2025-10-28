Скидки
Кроос считает, что «Реал» мог обыгрывать «Барселону» с более крупным счётом к перерыву

Кроос считает, что «Реал» мог обыгрывать «Барселону» с более крупным счётом к перерыву
Бывший полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос отметил, что «сливочные» заслуженно победили «Барселону» в матче 10-го тура Ла Лиги (2:1). После первого тайма счёт во встрече был 2:1 в пользу «Королевского клуба».

Испания — Примера . 10-й тур
26 октября 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
2 : 1
Барселона
Барселона
1:0 Мбаппе – 22'     1:1 Лопес Мартин – 38'     2:1 Беллингем – 43'    
Удаления: нет / Педри – 90+10'

«Я очень рад, что «Реал» выиграл. Это заслуженная победа. Они воспользовались особенностями игры «Барселоны». Счёт мог быть и более крупным к перерыву. «Реал» подошёл к этой встрече с умом», — приводит слова Крооса Madrid Xtra на своей странице в социальной сети X.

После 10 туров чемпионата Испании «Королевский клуб» набрал 27 очков и занимает первое место. Сине-гранатовые заработали 22 очка и располагаются на второй строчке. В следующем туре «сливочные» встретятся с «Валенсией» (1 ноября), а «блауграна» — с «Эльче» (2 ноября).

Материалы по теме
Тони Кроос призвал не осуждать Винисиуса, разозлившегося из-за замены в «эль класико»

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века:

