Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Витинья — о Вератти: он настоящий волшебник, отличный полузащитник

Витинья — о Вератти: он настоящий волшебник, отличный полузащитник
Комментарии

25-летний португальский полузащитник «ПСЖ» Витинья высказался о своём бывшем одноклубнике, полузащитнике Марко Верратти.

«Для меня было удовольствием делить с ним поле. Он очень разносторонний полузащитник. У него было все: защита, атака, видение игры, техника — он был универсален. Мне очень нравилось играть с ним, мы очень хорошо дополняли друг друга. Жаль, что мы так мало играли вместе. Он настоящий волшебник, отличный полузащитник», — приводит слова Витинья Footmercato.

Марко Верратти выступал за французский «ПСЖ» с 2012 по 2023 год. С лета 2025 года 32-летний итальянец защищает цвета катарского клуба «Аль-Духаиль».

Материалы по теме
«Нам плевать». Витинья отреагировал на слова Педри и Ямаля перед матчем с «ПСЖ»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android