Витинья — о Вератти: он настоящий волшебник, отличный полузащитник

25-летний португальский полузащитник «ПСЖ» Витинья высказался о своём бывшем одноклубнике, полузащитнике Марко Верратти.

«Для меня было удовольствием делить с ним поле. Он очень разносторонний полузащитник. У него было все: защита, атака, видение игры, техника — он был универсален. Мне очень нравилось играть с ним, мы очень хорошо дополняли друг друга. Жаль, что мы так мало играли вместе. Он настоящий волшебник, отличный полузащитник», — приводит слова Витинья Footmercato.

Марко Верратти выступал за французский «ПСЖ» с 2012 по 2023 год. С лета 2025 года 32-летний итальянец защищает цвета катарского клуба «Аль-Духаиль».