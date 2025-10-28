«Аль-Иттихад» в меньшинстве обыграл «Аль-Наср» в Кубке Короля в матче с голом Бензема

Завершился матч 1/8 финала Кубка Короля сезона-2025/2026, в котором встречались «Аль-Наср» из Эр-Рияда и «Аль-Иттихад» из Джидды. Игра проходила на стадионе «Мрсул Парк» (Эр-Рияд, Саудовская Аравия). Матч завершился победой гостей со счётом 2:1.
Первый гол в матче забил бывший нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема на 15-й минуте. На 30-й минуте форвард хозяев поля Габриэл Анжело сравнял счёт. В конце первого тайма на 45+2 минуте полузащитник Уссем Ауар вывел гостей вперёд. На 49-й минуте защитник «Аль-Иттихада» Ахмед Аль-Джулайдан получил красную карточку и был удалён с поля.
В предыдущем раунде турнира «Аль-Наср» обыграл «Джидду» со счётом 4:0, а «Аль-Иттихад» выбил из турнира «Аль-Вахду» (1:0).