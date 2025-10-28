Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Челси» интересен тер Штеген, вратарь открыт для ухода из «Барселоны» — Тавольери

«Челси» интересен тер Штеген, вратарь открыт для ухода из «Барселоны» — Тавольери
Аудио-версия:
Комментарии

«Челси» хочет приобрести 33-летнего вратаря «Барселоны» Марк-Андре тер Штегена. Об этом сообщает Sport.es со ссылкой на журналиста Саша Тавольери.

По информации источника, немецкий голкипер открыт к уходу из каталонского клуба, поскольку понимает, что ему будет трудно претендовать на место в основе. При этом тер Штеген не хочет лишаться игровой практики в преддверии чемпионата мира 2026 года.

Подчёркивается, что «Барселона» допускает, что футболист может перейти в другую команду, как на правах аренды, так и в качестве полноценного трансфера.

На текущий момент тер Штеген восстанавливается после травмы спины. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

Материалы по теме
«Барселона» получает запросы насчёт аренды тер Штегена — Плеттенберг

Почему «Барселона» — больше, чем клуб:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android