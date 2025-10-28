Мамаев объяснил, почему считает, что «Акрон» с Дзюбой и без — это две разные команды

Бывший полузащитник сборной России Павел Мамаев высказался о влиянии нападающего Артёма Дзюбы на «Акрон», а также на соперников тольяттинской команды. После 13 туров Мир РПЛ красно-чёрные набрали 12 очков и занимает 12-е место.

«Акрон» с Дзюбой и без – это две разные команды. В каком бы состоянии Дзюба не был, его мощнейшая аура влияет на всех игроков. Я уверен! Не только на своих, но и на соперников. Она даёт огромную пользу «Акрону». Мы не раз видели, как тот же Дзюба критиковал трансферную политику «Акрона», что они не добрали игроков. Всё равно человек с таким огромным опытом…

Считаю, что если у него будет здоровье, а «Акрон» сохранится в РПЛ, тогда клубу надо прилагать все усилия, чтобы Дзюбу продлевать как можно дольше, потому что он как фигура и как личность по энергетике заменяет двух-трёх ключевых игроков», — сказал Мамаев в шоу SMOL FM на канале BetBoom Sports.

Дзюба выступает в составе «Акрона» с сентября 2024 года. За этот период нападающий принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых отметился 14 голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года.

