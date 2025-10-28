Скидки
Месси высказался о влиянии чемпионата мира в США на развитие футбола в стране

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси считает, что с учётом чемпионата мира 2026 года, часть матчей которого пройдут в США, настало наиболее подходящее время для развития футбола в этой стране.

– Что сложнее: выиграть чемпионат мира или сделать футбол одним из самых больших и важных видов спорта в Соединённых Штатах?
– Думаю, что развитие футбола в США возможно, и пришло время для этого. У футбола будет большая возможность предстать перед американской публикой следующим летом, когда чемпионат мира пройдёт в Северной Америке. Думаю, что Соединённые Штаты отлично проявят себя, — сказал Месси в интервью NBC News.

Чемпионат мира 2026 года пройдёт на территории трёх стран: США, Канады и Мексики. Финал мирового первенства запланирован на 19 июля. В финальной стадии соревнования примут участие 48 национальных команд.

