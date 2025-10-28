«Он провалил этот матч вообще полностью». Павел Мамаев — об игре Ямаля в «эль класико»

Бывший полузащитник сборной России Павел Мамаев прокомментировал игру полузащитника Ламина Ямаля в матче 10-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались мадридский «Реал» и «Барселона». Победу одержал столичный клуб со счётом 2:1.

«По моим ощущениям – Ламин провалил эту игру вообще полностью. Так скажем, было ощущение, что он вышел с посылом: «Ну вот, я приехал к вам, посмотрите на меня!» Если сравнивать его с такими гладиаторами, как, условно, Мбаппе, Вальверде, Беллингем, тому, как они отдавали себя, даже как Педри, Фермин играли. И как играл Ямаль… Это было как: посмотрите на меня, я соизволил выйти», – сказал Мамаев в шоу SMOL FM на канале BetBoom Sports.

После этого матча «Реал» занимает первое место в Ла Лиге с 27 очками в 10 матчах. «Барселона» осталась на второй строчке в турнирной таблице с 22 очками. Подопечные Хаби Алонсо увеличили отрыв от главного преследователя в чемпионате Испании до пяти очков.