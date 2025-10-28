Мамаев: если Хаби Алонсо останется надолго в «Реале», настанет их гегемония на это время

Бывший полузащитник сборной России Павел Мамаев считает, что мадридский «Реал» способен стать гегемоном под руководством Хаби Алонсо.

«Хаби Алонсо по меркам тренера — всё-таки достаточно молодой специалист. Да, он уже добился огромного успеха как тренер, и не зря его назначили в «Реал». Но я считаю, если Хаби останется надолго в «Реале», настанет гегемония «Реала» на это время. Потому что у меня складывается впечатление, что он профессионал до мозга костей во всём, что связано с работой, с клубом, со всем остальным. То, как сейчас выглядит Мбаппе, да и весь «Реал» — это что-то фантастическое», — сказал Мамаев в шоу SMOL FM на канале BetBoom Sports.

Алонсо занимает должность главного тренера «Реала» с лета 2025 года. Ранее сообщалось, что 43-летний специалист подписал контракт с «Королевским клубом», рассчитанный до 2028 года. После 10 туров чемпионата Испании мадридская команда набрала 27 очков и занимает первое место.

