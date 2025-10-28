«Возможно, некоторым иногда стоит помолчать». Конте — после победы над «Лечче»

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте высказался после матча 9-го тура итальянской Серии А, в котором его команда на выезде обыграла «Лечче» со счётом 1:0.

«Не будем забывать, что сейчас только начало сезона, нам необходимо быть честными. Перед сезоном говорили, что мы серьёзно усилили состав, но ключевые игроки получают травмы. Мы потеряли Лукаку, а теперь и Де Брёйне. Некоторые считали, что нам это пошло на пользу, но я считаю это абсурдным. Взгляните на вратарей: сломался третий голкипер, затем Мерет, а некоторые удивлялись, почему мы взяли Милинковича-Савича. Теперь он остался один. Возможно, некоторым иногда стоит помолчать, ведь другие видят вещи чуть дальше, и в конечном итоге факты подтверждают их правоту.

В первом тайме мы сыграли очень хорошо, даже попали в штангу и пытались контролировать игру. Возможно, нам стоило лучше атаковать штрафную. Во втором тайме был назначен пенальти, который мог переломить ход игры, но Милинкович-Савич сыграл отлично, и мы всё же одержали победу. После такого матча, как с «Интером», где мы потратили столько сил, как физических, так и психологических, это всегда непросто. Нам противостояла хорошая команда, здесь всегда сложно проявить себя. Мы сыграли хорошо, но в концовке нам следовало бы действовать чуть лучше. Мы не сильно рисковали, но на поле нужно сохранять голову. Сначала голова, потом сердце, а потом ноги, и я старался донести это со скамейки запасных», — приводит слова Конте La Gazzetta dello Sport.

Победа позволила неаполитанцам довести количество набранных в сезоне очков до 21 и продолжить лидировать в чемпионате. В активе «Лечче» осталось шесть очков после девяти сыгранных матчей. Команда располагается на 16-й строчке в турнирной таблице.