Роналду проиграл 13 турниров с момента дебюта за «Аль-Наср» в 2023 году
Нападающий и капитан «Аль-Насра» Криштиану Роналду упустил возможность победить в 13 турнирах за почти три года выступлений в составе саудовского клуба.
Во вторник, 28 октября, команда из Эр-Рияда уступила «Аль-Иттихаду» со счётом 1:2 в матче 1/8 финала Кубка Короля Саудовской Аравии.
Кубок Короля . 1/8 финала
28 октября 2025, вторник. 21:00 МСК
Аль-Наср
Эр-Рияд
Окончен
1 : 2
Аль-Иттихад
Джидда
0:1 Бензема – 15' 1:1 Анжело – 30' 1:2 Ауар – 45+2'
Удаления: нет / Аль-Джулайдан – 49'
Единственный трофей, который 40-летний футболист выиграл за «Аль-Наср» — это Кубок арабских чемпионов в 2023 году. Однако этот турнир считается товарищеским.
Действующее трудовое соглашение Роналду с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.
