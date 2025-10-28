Роналду проиграл 13 турниров с момента дебюта за «Аль-Наср» в 2023 году

Нападающий и капитан «Аль-Насра» Криштиану Роналду упустил возможность победить в 13 турнирах за почти три года выступлений в составе саудовского клуба.

Во вторник, 28 октября, команда из Эр-Рияда уступила «Аль-Иттихаду» со счётом 1:2 в матче 1/8 финала Кубка Короля Саудовской Аравии.

Единственный трофей, который 40-летний футболист выиграл за «Аль-Наср» — это Кубок арабских чемпионов в 2023 году. Однако этот турнир считается товарищеским.

Действующее трудовое соглашение Роналду с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

Лучший бомбардир в мировом футболе: