Тренер «Кайрата» Уразбахтин: мы не сильнее «Зенита» и «Спартака», команды из России лучше

Главный тренер «Кайрата» Рафаэль Уразбахтин ответил, считает ли он, что его команда, выступающая в Лиге чемпионов, является более сильной, чем такие клубы Мир РПЛ, как например, «Зенит» и «Спартак».

«Нет, я так не считаю. Моё мнение — конечно, российские команды лучше. Российские клубы сильнее, намного сильнее. И там игроки другого уровня, более качественные, чем у нас. В связи со сложившейся ситуацией российские клубы играют без еврокубков. Думаю, если бы всё было как раньше, российские команды достаточно успешно выступали бы там.

По моему мнению, как минимум первая шестёрка РПЛ на 100% сильнее казахстанских клубов. В этом году мы встречались на сборах с «Динамо» из Махачкалы, «Пари НН» и «Химками». С ними было сложно, что уж говорить о «Локомотиве» и «Спартаке». «Кайрат» только в этом году продлил сезон до декабря. До этого при Бердыеве играли в еврокубках пару лет назад. А до него простой был. По одному году судить неинформативно.

Чемпионат России сильнее. Скорости другие, игроки другие совершенно. Что сравнивать-то? У вас поля, условия намного лучше, чем у нас в Казахстане. У нас только вот сейчас, после этого года начнётся потихоньку какое-то движение по инфраструктуре», — приводит слова Уразбахтина Legalbet.

После трёх туров общего этапа Лиги чемпионов «Кайрат» набрал одно очко и занимает 34-е место.

