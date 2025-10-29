«Иногда твой разум быстрее ног». Лионель Месси — о старении

38-летний нападающий «Интер Майами» Лионель Месси рассказал, как возрастные изменения отразились на его игре.

«Ну, конечно, с возрастом ты теряешь то, чем обладал в молодости, например, скорость, реакцию, способность быстрее видеть игру и принимать решения. Иногда твой разум быстрее ног. Но думаю, я всегда старался это преодолеть и продолжаю стараться быть в лучшей форме, максимально использовать свои физические возможности, свою игру, адаптироваться к новым обстоятельствам», — сказал Месси в интервью NBC Sports.

После 30 лет аргентинский футболист трижды выигрывал «Золотой мяч», а также впервые победил на чемпионате мира в 2022 году в Катаре.