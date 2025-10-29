«Ты заставил критиков замолчать!» Фердинанд выразил восхищение игрой Каземиро

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд отметил профессионализм и высокий игровой уровень полузащитника «красных дьяволов» Каземиро.

«Каземиро, я выражаю тебе уважение как человеку, заставившему замолчать критиков, засучившему рукава, когда другие вокруг тебя этого не сделали! Просто помните, что этот парень выигрывал Лигу чемпионов пять раз», — написал Фердинанд на своей странице в социальной сети X.

Каземиро выступает в составе «Манчестер Юнайтед» с лета 2022 года. За этот период полузащитник принял участие в 133 матчах во всех турнирах, в которых отметился 19 голами и 13 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

