Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ахмат» обратился в ЭСК РФС из-за второго гола Игнатова в проигранном матче с «Сочи»

«Ахмат» обратился в ЭСК РФС из-за второго гола Игнатова в проигранном матче с «Сочи»
Аудио-версия:
Комментарии

«Ахмат» обратился в экспертно-судейскую комиссию РФС после матча 13-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором команда Станислава Черчесова проиграла «Сочи» со счётом 2:4. Грозненцы считают, что третий гол черноморского клуба был засчитан ошибочно.

Мир Российская Премьер-лига . 13-й тур
27 октября 2025, понедельник. 19:30 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
2 : 4
Сочи
Сочи
0:1 Сааведра – 16'     0:2 Игнатов – 36'     1:2 Самородов – 59'     1:3 Игнатов – 66'     1:4 Васильев – 76'     2:4 Самородов – 90+1'    

«Обратились в ЭСК с просьбой рассмотреть эпизод с засчитанным голом в ворота «Ахмата» на 66‑й минуте. Считаем, что Ильин нарушал правила на Шелии», – приводит слова пресс-службы «Ахмата» «Матч ТВ».

В эпизоде на 66-й минуте встречи голкипер Гиорги Шелия и нападающие противоположных команд Владимир Ильин и Максим Самородов столкнулись в штрафной. Мяч отлетел от этой группы, его подобрал форвард Михаил Игнатов и забил третий гол гостей. Шелия после столкновения остался лежать на газоне, ему оказывали помощь врачи. Гол начали проверять арбитры VAR, после паузы главный судья Кирилл Левников засчитал взятие ворот.

После 13 матчей «Ахмат» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России. У клуба из столицы Чечни 16 набранных очков. «Сочи» с восемью очками располагается на 14-м месте в РПЛ.

Материалы по теме
Феноменальное завершение тура РПЛ! «Сочи» ошарашил Черчесова четырьмя голами! Видео
Феноменальное завершение тура РПЛ! «Сочи» ошарашил Черчесова четырьмя голами! Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android