«Ахмат» обратился в ЭСК РФС из-за второго гола Игнатова в проигранном матче с «Сочи»

«Ахмат» обратился в экспертно-судейскую комиссию РФС после матча 13-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором команда Станислава Черчесова проиграла «Сочи» со счётом 2:4. Грозненцы считают, что третий гол черноморского клуба был засчитан ошибочно.

«Обратились в ЭСК с просьбой рассмотреть эпизод с засчитанным голом в ворота «Ахмата» на 66‑й минуте. Считаем, что Ильин нарушал правила на Шелии», – приводит слова пресс-службы «Ахмата» «Матч ТВ».

В эпизоде на 66-й минуте встречи голкипер Гиорги Шелия и нападающие противоположных команд Владимир Ильин и Максим Самородов столкнулись в штрафной. Мяч отлетел от этой группы, его подобрал форвард Михаил Игнатов и забил третий гол гостей. Шелия после столкновения остался лежать на газоне, ему оказывали помощь врачи. Гол начали проверять арбитры VAR, после паузы главный судья Кирилл Левников засчитал взятие ворот.

После 13 матчей «Ахмат» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России. У клуба из столицы Чечни 16 набранных очков. «Сочи» с восемью очками располагается на 14-м месте в РПЛ.