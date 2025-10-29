Скидки
«Мы стоим с гордостью». Роналду выложил пост после вылета «Аль-Насра» из Кубка Короля

Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий и капитан «Аль-Насра» Криштиану Роналду сделал публикацию на своей странице в социальной сети X после вылета команды из Кубка Короля Саудовской Аравии. На стадии 1/8 финала клуб из Эр-Рияда уступил «Аль-Иттихаду» со счётом 1:2.

Кубок Короля . 1/8 финала
28 октября 2025, вторник. 21:00 МСК
Аль-Наср
Эр-Рияд
Окончен
1 : 2
Аль-Иттихад
Джидда
0:1 Бензема – 15'     1:1 Анжело – 30'     1:2 Ауар – 45+2'    
Удаления: нет / Аль-Джулайдан – 49'

«Мы стоим с гордостью, учимся и движемся вперёд вместе», — написал Роналду, сопроводив публикацию командным фото «Аль-Насра».

В нынешнем сезоне Роналду принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в которых отметился семью голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение форварда с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

Роналду проиграл 13 турниров с момента дебюта за «Аль-Наср» в 2023 году

Лучший бомбардир в мировом футболе:

