«Мы стоим с гордостью». Роналду выложил пост после вылета «Аль-Насра» из Кубка Короля

Нападающий и капитан «Аль-Насра» Криштиану Роналду сделал публикацию на своей странице в социальной сети X после вылета команды из Кубка Короля Саудовской Аравии. На стадии 1/8 финала клуб из Эр-Рияда уступил «Аль-Иттихаду» со счётом 1:2.

«Мы стоим с гордостью, учимся и движемся вперёд вместе», — написал Роналду, сопроводив публикацию командным фото «Аль-Насра».

В нынешнем сезоне Роналду принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в которых отметился семью голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение форварда с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

