Арсен Захарян забил первый гол в составе «Реала Сосьедад» за восемь месяцев

Российский полузащитник Арсен Захарян впервые забил за «Реал Сосьедад» в нынешнем сезоне. Это произошло в матче 1/64 финала Кубка Испании с «Негрейрой». 22-летний хавбек поразил ворота соперника на 54-й минуте. Это первое появление Захаряна в основном составе команды из Сан-Себастьяна в текущем сезоне.

Также мяч в ворота «Негрейры» стал первым голом россиянина в составе «Реала Сосьедад» за восемь месяцев. Последний раз он поражал ворота соперника в феврале.

До встречи с «Негрейрой» Захарян принял участие в четырёх матчах чемпионата Испании. В общей сложности хавбек провёл на поле 83 минуты. В этих встречах российский футболист не отметился результативными действиями.

Действующее трудовое соглашение Захаряна с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7,5 млн.

