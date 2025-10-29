Скидки
«Айнтрахт» — самый удобный соперник дортмундской «Боруссии» в Кубке Германии — Opta

«Айнтрахт» из Франкфурта является самым удобным соперником для дортмундской «Боруссии» в Кубке Германии, сообщает Opta.

В данном турнире команды встречались между собой четыре раза в ХХI веке, все четыре встречи выиграл клуб из Дортмунда. «Боруссия» не побеждала ни одну другую команду чаще.

Матч 1/16 финала Кубка Германии сезона-2025/2026 между этими командами также завершился победой дортмундцев. Основное и дополнительное время завершились вничью 1:1, а в серии пенальти сильнее оказалась «Боруссия» (4:2).

Кубок Германии . 1/16 финала
28 октября 2025, вторник. 20:30 МСК
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Окончен
1 : 1
2 : 4
Боруссия Д
Дортмунд
1:0 Кнауфф – 7'     1:1 Брандт – 48'    

Действующим обладателем Кубка Германии является «Штутгарт», победивший в финале прошлого розыгрыша «Арминию» со счётом 4:2.

