«Айнтрахт» — самый удобный соперник дортмундской «Боруссии» в Кубке Германии — Opta

«Айнтрахт» из Франкфурта является самым удобным соперником для дортмундской «Боруссии» в Кубке Германии, сообщает Opta.

В данном турнире команды встречались между собой четыре раза в ХХI веке, все четыре встречи выиграл клуб из Дортмунда. «Боруссия» не побеждала ни одну другую команду чаще.

Матч 1/16 финала Кубка Германии сезона-2025/2026 между этими командами также завершился победой дортмундцев. Основное и дополнительное время завершились вничью 1:1, а в серии пенальти сильнее оказалась «Боруссия» (4:2).

Действующим обладателем Кубка Германии является «Штутгарт», победивший в финале прошлого розыгрыша «Арминию» со счётом 4:2.