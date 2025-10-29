Скидки
Аталанта — Милан, результат матча 29 октября 2025, счёт 1:1, 9-й тур Серии А 2025/2026

«Милан» в гостях не смог победить «Аталанту» в матче Серии А
Завершился матч 9-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Аталанта» и «Милан». Команды играли на стадионе «Джевисс — Атлети Адзурри д’Италия» в Бергамо. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Даниэле Довери из Рима. Матч закончился со счётом 1:1.

Италия — Серия А . 9-й тур
28 октября 2025, вторник. 22:45 МСК
Аталанта
Бергамо
Окончен
1 : 1
Милан
Милан
0:1 Риччи – 4'     1:1 Лукман – 35'    

В начале встречи счёт открыл полузащитник «россонери» Самуэле Риччи. На 35-й минуте полузащитник хозяев Адемола Лукман восстановил равновесие.

После девяти матчей «Милан» занимает третье место в турнирной таблице Серии А. В активе команды 18 набранных очков. Отставание от лидирующего «Наполи» составляет три очка. «Аталанта» располагается на седьмой строчке в чемпионате Италии. Клуб набрал 13 очков.

