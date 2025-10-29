Гол Захаряна помог «Реалу Сосьедад» разгромить «Негрейру» в матче Кубка Испании

Завершился матч 1/64 финала Кубка Испании, в котором встречались «Негрейра» и «Реал Сосьедад». Игра закончилась со счётом 3:0 в пользу команды из Сан-Себастьяна.

На 12-й минуте счёт во встрече открыл полузащитник Микель Готи. На 54-й минуте российский хавбек Арсен Захарян укрепил преимущество «Реала Сосьедад». На 82-й минуте полузащитник Беньят Туррьентес довёл счёт до разгромного.

Гол в этом матче стал первым для Захаряна в составе клуба из Сан-Себастьяна за последние восемь месяцев. Кроме того, в игре с «Негрейрой» россиянин впервые в нынешнем сезоне вышел в стартовом составе.

До встречи с «Негрейрой» Захарян принял участие в четырёх матчах чемпионата Испании. В общей сложности хавбек провёл на поле 83 минуты. В этих играх российский футболист не отметился результативными действиями.

