Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Негрейра — Реал Сосьедад, результат матча 28 октября 2025, счёт 0:3, Кубок Испании 2025/2026

Гол Захаряна помог «Реалу Сосьедад» разгромить «Негрейру» в матче Кубка Испании
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 1/64 финала Кубка Испании, в котором встречались «Негрейра» и «Реал Сосьедад». Игра закончилась со счётом 3:0 в пользу команды из Сан-Себастьяна.

На 12-й минуте счёт во встрече открыл полузащитник Микель Готи. На 54-й минуте российский хавбек Арсен Захарян укрепил преимущество «Реала Сосьедад». На 82-й минуте полузащитник Беньят Туррьентес довёл счёт до разгромного.

Гол в этом матче стал первым для Захаряна в составе клуба из Сан-Себастьяна за последние восемь месяцев. Кроме того, в игре с «Негрейрой» россиянин впервые в нынешнем сезоне вышел в стартовом составе.

До встречи с «Негрейрой» Захарян принял участие в четырёх матчах чемпионата Испании. В общей сложности хавбек провёл на поле 83 минуты. В этих играх российский футболист не отметился результативными действиями.

Календарь Кубка Испании-2025/2026
Турнирная таблица Кубка Испании-2025/2026
Материалы по теме
Арсен Захарян забил первый гол в составе «Реала Сосьедад» за восемь месяцев

Российские футболисты за рубежом:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android