В РПЛ может появиться ещё один мексиканский футболист — Record

22-летний центральный нападающий «Гвадалахара Чивас» Армандо Гонсалес может перейти в клуб Российской Премьер-Лиги, сообщает Record.

К футболисту проявляют интерес несколько российских клубов, а также испанский «Овьедо». Контракт футболиста с «Гвадалахара Чивас» рассчитан ещё на один год.

В нынешнем сезоне чемпионата Мексики Гонсалес принял участие в 15 матчах, в которых забил 10 мячей. По данным Transfermarkt, трансферная стоимость игрока на данный момент составляет € 2,5 млн.

Следует отметить, что в чемпионате Мир Российской Премьер-Лиги уже выступают два представителя Мексики. Защитник Сесар Монтес является игроком «Локомотива», а полузащитник Луис Чавес защищает цвета московского «Динамо».

