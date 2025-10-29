Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Джастину Клюйверту запретили водить машину — The Sun

Джастину Клюйверту запретили водить машину — The Sun
Комментарии

26-летнему нападающему «Борнмута» Джастину Клюйверту запретили водить машину после того, как его дважды за три месяца остановили за превышение скорости, сообщает The Sun.

До совершения двух правонарушений в Англии игрок уже имел девять штрафов, выступая в континентальной Европе.

Теперь футболист в течение шести месяцев не сможет сесть за руль. Также Клюйверту необходимо оплатить штраф и судебные издержки. Адвокат нападающего сообщил мировому суду Веймута, что Джастин признал вину и принял наказание.

В нынешнем сезоне футболист провёл девять матчей в составе «Борнмута» во всех турнирах, в которых забил один мяч.

Материалы по теме
«Борнмут» обыграл «Ноттингем Форест» в 9-м туре АПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android