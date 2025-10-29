Джастину Клюйверту запретили водить машину — The Sun

26-летнему нападающему «Борнмута» Джастину Клюйверту запретили водить машину после того, как его дважды за три месяца остановили за превышение скорости, сообщает The Sun.

До совершения двух правонарушений в Англии игрок уже имел девять штрафов, выступая в континентальной Европе.

Теперь футболист в течение шести месяцев не сможет сесть за руль. Также Клюйверту необходимо оплатить штраф и судебные издержки. Адвокат нападающего сообщил мировому суду Веймута, что Джастин признал вину и принял наказание.

В нынешнем сезоне футболист провёл девять матчей в составе «Борнмута» во всех турнирах, в которых забил один мяч.