Результаты матчей чемпионата Италии — 2025/2026 по футболу 28 октября

Во вторник, 28 октября, состоялся первый игровой день в 9-м туре итальянской Серии А сезона-2025/2026. В рамках игрового дня прошло два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со всеми результатами игрового дня.

Результаты матчей Серии А 28 октября:

«Лечче» — «Наполи» — 0:1;

«Аталанта» — «Милан» — 1:1.

По итогам игрового дня «Наполи» стал единоличным лидером чемпионата Италии, набрав 21 очко в девяти матчах. На три очка меньше у «Ромы», сыгравшей восемь матчей, и у «Милана», который провёл девять игр. Четвёртое место с 15 очками в восьми встречах занимает миланский «Интер».

