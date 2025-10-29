Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Результаты матчей чемпионата Италии — 2025/2026 по футболу 28 октября

Результаты матчей чемпионата Италии — 2025/2026 по футболу 28 октября
Комментарии

Во вторник, 28 октября, состоялся первый игровой день в 9-м туре итальянской Серии А сезона-2025/2026. В рамках игрового дня прошло два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со всеми результатами игрового дня.

Результаты матчей Серии А 28 октября:

«Лечче» — «Наполи» — 0:1;
«Аталанта» — «Милан» — 1:1.

По итогам игрового дня «Наполи» стал единоличным лидером чемпионата Италии, набрав 21 очко в девяти матчах. На три очка меньше у «Ромы», сыгравшей восемь матчей, и у «Милана», который провёл девять игр. Четвёртое место с 15 очками в восьми встречах занимает миланский «Интер».

Календарь Серии А сезона-2025/2026
Турнирная таблица Серии А сезона-2025/2026

Видео: Неаполь ярко отметил победу своей команды в чемпионате Италии

Материалы по теме
«Наполи» победил «Лечче» в матче 9-го тура Серии А
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android