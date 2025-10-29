Скидки
Спаллетти согласовал контракт с «Ювентусом», сделку должны оформить к утру — Ди Марцио

Спаллетти согласовал контракт с «Ювентусом», сделку должны оформить к утру — Ди Марцио
Бывший главный тренер петербургского «Зенита» итальянец Лучано Спаллетти возглавит туринский «Ювентус», сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По данным источника, 66-летний специалист согласовал с туринцами контракт сроком до лета 2026 года с опцией продления ещё на один сезон в случае выхода в ЛЧ. Сообщается, что сделку должны оформить к утру 29 октября.

Последним местом работы Лучано Спаллетти была сборная Италии, которую он тренировал с сентября 2023 года по июнь 2025 года. До этого тренер работал в «Наполи», «Интере», «Роме» и «Зените», в его активе один чемпионский титул с неаполитанцами и два с петербуржцами.

Видео: Ультрас «Наполи» вернули Спаллетти украденный руль

Спаллетти отреагировал на слухи о возможном назначении в «Ювентус»
