Григорян прокомментировал первый гол Захаряна за «Реал Сосьедад» с февраля 2025 года

Российский тренер Александр Григорян высказался по поводу текущей ситуации 22-летнего российского атакующего полузащитника испанского «Рела Сосьедад» Арсена Захаряна. В ночь с 28 на 29 октября мск хавбек поразил ворота «Негрейры» в выездном матче 1/64 финала Кубка Испании (3:0), отличившись впервые с февраля 2025 года.

«Реал Сосьедад» в глубочайшем кризисе, а в такой ситуации всегда легче закрепиться в основном составе команды. Если Захарян сейчас не закрепится, то я не знаю, когда он сможет это сделать. Самое время использовать свой шанс, иначе можно опоздать», — сказал Григорян в эфире телеканала «Матч ТВ».

Арсен Захарян начал игру с «Негрейрой» в стартовом составе басков и на 54-й минуте отметился забитым голом, установив текущий счёт 2:0. На 72-й минуте российский хавбек был заменён.

Этот матч стал для Захаряна пятым в текущем сезоне, ранее он принял участие в четырёх матчах испанской Ла Лиги без результативных действий с суммарным игровым временем 83 минуты.

Видео: Захарян подарил Аршавину футболку после матча «Реала Сосьедад»