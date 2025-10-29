Станкович не станет главным тренером сборной Сербии, выбран другой кандидат — MaxBet Sport

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович не займёт должность главного тренера национальной команды Сербии, сообщает сербское издание MaxBet Sport.

По данным источника, в Футбольном союзе Сербии приняли решение остановиться на кандидатуре Велько Пауновича, ранее возглавлявшем клуб североамериканской МЛС «Чикаго Файр» и испанский «Овьедо». Во времена карьеры действующего игрока Паунович часть сезона-2007 выступал за казанский «Рубин».

Ранее появлялась информация, что Станкович входит в список кандидатов на пост главного тренера сборной Сербии.

