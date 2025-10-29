Павел Мамаев рассказал, каким клубам симпатизирует в текущем сезоне РПЛ

Экс-полузащитник ЦСКА, «Краснодара» и «Ростова» Павел Мамаев ответил на вопрос о том, какие клубы поддерживает в нынешнем сезоне-2025/2026 Мир РПЛ.

«Я, конечно, буду поддерживать «Краснодар», ЦСКА. «Балтика» тоже очень симпатична мне, с учётом того, что она без, так скажем, каких-то больших финансовых вливаний держится сейчас в топ-5. Я бы был очень рад, если бы у них удалось это до конца сезона.

Я уже говорил в начале этого сезона, что мне бы очень хотелось, честно — если убрать вообще все симпатии и так далее — мне бы очень хотелось, чтобы «Краснодар» в этом году повторил достижения прошлого сезона. Потому что я считаю, что если Краснодар выиграет два года подряд чемпионство, уйдут вообще у всех разговоры о некой случайности — как говорили, что там «Зенит» был не в той форме, другие команды были не в той форме.

Если «Краснодар» будет дважды подряд чемпионом, то он перейдёт в когорту уже таких прям топ-клубов нашей страны без каких-то там лишних обсуждений. Их будут воспринимать уже как действительно клуб, не который стал случайно чемпионом, а который ежегодный претендент на это. Поэтому я от своих слов не отказываюсь. Я бы очень хотел, чтобы они повторили успех прошлого сезона», — сказал Мамаев в шоу SMOL FM на канале BetBoom Sports.

После 13 туров РПЛ «Краснодар» с 29 очками в 13 матчах возглавляет чемпионскую гонку РПЛ, ЦСКА находится на третьем месте с 27 очками, столько же у занимающего вторую строчку турнирной таблицы «Локомотива». Четвёртое место за «Зенитом», у которого 26 очков, в активе «Балтики» (пятое место) 24 очка в 13 играх.

Видео: Стадион «Краснодара» скандирует фамилию «Га-лиц-кий»