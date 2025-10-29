Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ницца — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Главный тренер ЦСКА Челестини: мы на пределе. Надеемся, что дотянем до зимнего перерыва

Главный тренер ЦСКА Челестини: мы на пределе. Надеемся, что дотянем до зимнего перерыва
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини высказался о текущем состоянии команды. В 13-м туре Мир РПЛ армейцы переиграли на своём поле со счётом 1:0 самарские «Крылья Советов» благодаря голу защитника Матвея Лукина.

Мир Российская Премьер-лига . 13-й тур
25 октября 2025, суббота. 19:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 0
Крылья Советов
Самара
1:0 Лукин – 71'    

— Перед «Крыльями» вы сказали, что команда играет на пределе. Есть уверенность, что этого предела хватит до зимнего перерыва?
— Надеюсь. Других вариантов нет. Мы так играем с июля. Именно поэтому говорю, что ребята проделывают невероятную работу. Даже когда мы не играем блестяще, у нас всё равно 65% владения мячом, 22 удара, как в игре с «Крыльями». Но мы на пределе — это правда. Мы прекрасно понимаем почему. Надеемся, что дотянем, — сказал Челестини в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Ранее, в 12-м туре РПЛ, ЦСКА крупно уступил в гостях «Локомотиву» со счётом 0:3. В 13 матчах красно-синие набрали 27 очков и занимают в турнирной таблице третье место.

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026

Видео: Закладка первого камня для новой базы ЦСКА

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android