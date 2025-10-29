Главный тренер ЦСКА Челестини: мы на пределе. Надеемся, что дотянем до зимнего перерыва

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини высказался о текущем состоянии команды. В 13-м туре Мир РПЛ армейцы переиграли на своём поле со счётом 1:0 самарские «Крылья Советов» благодаря голу защитника Матвея Лукина.

— Перед «Крыльями» вы сказали, что команда играет на пределе. Есть уверенность, что этого предела хватит до зимнего перерыва?

— Надеюсь. Других вариантов нет. Мы так играем с июля. Именно поэтому говорю, что ребята проделывают невероятную работу. Даже когда мы не играем блестяще, у нас всё равно 65% владения мячом, 22 удара, как в игре с «Крыльями». Но мы на пределе — это правда. Мы прекрасно понимаем почему. Надеемся, что дотянем, — сказал Челестини в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Ранее, в 12-м туре РПЛ, ЦСКА крупно уступил в гостях «Локомотиву» со счётом 0:3. В 13 матчах красно-синие набрали 27 очков и занимают в турнирной таблице третье место.

Видео: Закладка первого камня для новой базы ЦСКА