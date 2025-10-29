«Мой подход даёт два преимущества». Тренер ЦСКА Челестини объяснил, почему не читает СМИ

Швейцарский главный тренер ЦСКА Фабио Челестини рассказал о своём отношении к публикациям в прессе о его команде.

— Читаете СМИ о себе, о ЦСКА? Например, экс-тренер «Спартака» Абаскаль просил переводить ему всё, что пишут о нём и его команде.

— Я ничего не знаю, ничего не читаю. В Швейцарии я вёл себя так же. В первую очередь — я человек. И я не знаю никого, кому нравилась бы критика. Конструктивная критика, конечно, важна, но есть проблема: люди, которые критикуют футболистов, тренеров — они видят только матчи. Они не знают план на игру, обстановку в команде, идеи… Когда я только начинал тренерскую карьеру, я читал СМИ. Но быстро понял, что мне это ничего не даёт. А нынешний подход даёт мне два преимущества. Первое — я слушаю только людей, которые находятся внутри клуба. Они действительно могут быть критичны. Второе — на пресс-конференции я всегда прихожу с нейтральным отношением ко всем журналистам. Я не знаю, кто писал обо мне хорошо, а кто плохо, — сказал Челестини в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

49-летний Фабио Челестини возглавляет ЦСКА с июня 2025 года. В 13 матчах Мир РПЛ красно-синие набрали 27 очков и занимают в турнирной таблице третье место.

Видео: Акинфеев здоровается с фотографиями ветеранов ЦСКА