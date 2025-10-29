Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ницца — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Мой подход даёт два преимущества». Тренер ЦСКА Челестини объяснил, почему не читает СМИ

«Мой подход даёт два преимущества». Тренер ЦСКА Челестини объяснил, почему не читает СМИ
Аудио-версия:
Комментарии

Швейцарский главный тренер ЦСКА Фабио Челестини рассказал о своём отношении к публикациям в прессе о его команде.

— Читаете СМИ о себе, о ЦСКА? Например, экс-тренер «Спартака» Абаскаль просил переводить ему всё, что пишут о нём и его команде.
— Я ничего не знаю, ничего не читаю. В Швейцарии я вёл себя так же. В первую очередь — я человек. И я не знаю никого, кому нравилась бы критика. Конструктивная критика, конечно, важна, но есть проблема: люди, которые критикуют футболистов, тренеров — они видят только матчи. Они не знают план на игру, обстановку в команде, идеи… Когда я только начинал тренерскую карьеру, я читал СМИ. Но быстро понял, что мне это ничего не даёт. А нынешний подход даёт мне два преимущества. Первое — я слушаю только людей, которые находятся внутри клуба. Они действительно могут быть критичны. Второе — на пресс-конференции я всегда прихожу с нейтральным отношением ко всем журналистам. Я не знаю, кто писал обо мне хорошо, а кто плохо, — сказал Челестини в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

49-летний Фабио Челестини возглавляет ЦСКА с июня 2025 года. В 13 матчах Мир РПЛ красно-синие набрали 27 очков и занимают в турнирной таблице третье место.

Видео: Акинфеев здоровается с фотографиями ветеранов ЦСКА

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android