Первый гол Захаряна с февраля, Алькарас проиграл на «Мастерсе» в Париже. Главное к утру
22-летний российский полузащитник испанского «Реала Сосьедад» Арсен Захарян отметился голом впервые с февраля 2025 года, первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас выбыл во втором круге теннисного турнира категории «Мастерс» в Париже, нападающий «Вегас Голден Найтс» Павел Дорофеев благодаря двум заброшенным шайбам вышел в лидеры гонки снайперов НХЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Арсен Захарян забил первый гол в составе «Реала Сосьедад» за восемь месяцев.
  2. Карлос Алькарас неожиданно проиграл Кэмерону Норри на старте «Мастерса» в Париже.
  3. Павел Дорофеев оформил дубль и вышел в единоличные лидеры гонки снайперов НХЛ.
  4. Гол Захаряна помог «Реалу Сосьедад» разгромить «Негрейру» в матче Кубка Испании.
  5. Дубль Дорофеева и два очка Барбашёва принесли «Вегасу» победу над «Каролиной».
  6. Станкович не станет главным тренером сборной Сербии, выбран другой кандидат — MaxBet Sport.
  7. «Вашингтон» уступил «Далласу» в нерезультативном матче, Овечкин не забил.
  8. «Аль-Иттихад» в меньшинстве обыграл «Аль-Наср» в Кубке Короля в матче с голом Бензема.
  9. «Филадельфия» победила «Питтсбург», Малкин и Мичков реализовали послематчевые буллиты.
  10. Гол и ассист Кучерова помогли «Тампе» с Василевским победить в гостях «Нэшвилл».
  11. «Миннесота» проиграла «Виннипегу» в овертайме матча с голами Капризова и Наместникова.
  12. Спаллетти согласовал контракт с «Ювентусом», сделку должны оформить к утру — Ди Марцио.
  13. «Спартак» на последней минуте вырвал победу у ЦСКА в столичном дерби в КХЛ.
  14. Андрей Рублёв вышел в третий круг «Мастерса» в Париже, обыграв Лёнера Тьена.
Результаты матчей НХЛ на 29 октября 2025 года
