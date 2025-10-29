Первый гол Захаряна с февраля, Алькарас проиграл на «Мастерсе» в Париже. Главное к утру

22-летний российский полузащитник испанского «Реала Сосьедад» Арсен Захарян отметился голом впервые с февраля 2025 года, первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас выбыл во втором круге теннисного турнира категории «Мастерс» в Париже, нападающий «Вегас Голден Найтс» Павел Дорофеев благодаря двум заброшенным шайбам вышел в лидеры гонки снайперов НХЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».