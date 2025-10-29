Фабио Челестини: было непросто представить, что к ноябрю у ЦСКА будут такие результаты

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини высказался о текущих результатах своей команды.

— Если бы на первой неделе работы с ЦСКА вам сказали, что после 13 туров команда будет бороться за первую строчку, вы бы поверили?

— Если быть честным: было непросто представить, что к ноябрю у ЦСКА будет Суперкубок, борьба за первое место в чемпионате и победа в группе Кубка, — с учётом всех сложностей, которые у нас были и есть. Но наша цель – июнь, и мы работаем шаг за шагом. Не так важно, что мы первые в октябре. Главное – достичь успеха к июню. Успехом будет, если мы выжмем максимум из каждого игрока. А итоговое место в таблице будет соответствовать нашей работе, — сказал Челестини в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

49-летний Фабио Челестини возглавляет ЦСКА с июня 2025 года. В 13 матчах Мир РПЛ красно-синие набрали 27 очков и занимают в турнирной таблице третье место.

