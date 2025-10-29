Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ницца — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Атлетико Минейро — Индепендьенте дель Валье, результат 29 октября 2025, счет 3:1, второй матч 1/2 финала Южноамериканского кубка

Гол 39-летнего Халка помог «Атлетико Минейро» пробиться в финал Южноамериканского кубка
Комментарии

В ночь с 28 на 29 октября мск на поле стадиона «Эм-Ар-Ви Арена» в Белу-Оризонти (Бразилия) завершился ответный матч 1/2 финала Южноамериканского кубка — второго по значимости клубного турнира Южной Америки — между бразильским «Атлетико Минейро» и эквадорским «Индепендьенте дель Валье». Встреча закончилась победой хозяев поля со счётом 3:1, этот результат вывел бразильцев в финал турнира (первый матч — 1:1).

Южноамериканский кубок — 2025 . 1/2 финала. 2-й матч
29 октября 2025, среда. 03:30 МСК
Атлетико Минейро
Белу-Оризонти, Бразилия
Окончен
3 : 1
Индепендьенте дель Валье
Сангольки, Эквадор
1:0 Арана – 36'     2:0 Бернард – 44'     2:1 Спинельи – 64'     3:1 Халк – 73'    
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android