Гол 39-летнего Халка помог «Атлетико Минейро» пробиться в финал Южноамериканского кубка
В ночь с 28 на 29 октября мск на поле стадиона «Эм-Ар-Ви Арена» в Белу-Оризонти (Бразилия) завершился ответный матч 1/2 финала Южноамериканского кубка — второго по значимости клубного турнира Южной Америки — между бразильским «Атлетико Минейро» и эквадорским «Индепендьенте дель Валье». Встреча закончилась победой хозяев поля со счётом 3:1, этот результат вывел бразильцев в финал турнира (первый матч — 1:1).
