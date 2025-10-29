Расписание матчей Кубка России — 2025/2026 по футболу на 29 октября

Сегодня, 29 октября, продолжается стадия 1/8 финала Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026. В рамках игрового дня пройдёт один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей 1/8 финала Пути регионов Кубка России на 29 октября (время — московское):

19:30. «Торпедо» — «Кубань Холдинг».

Напомним, действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью — 0:0. В серии послематчевых пенальти москвичи обошли соперника со счётом 4:3. Также ЦСКА выиграл Суперкубок страны, победив «Краснодар» (1:0).