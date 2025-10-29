Александр Бубнов оценил шансы «Краснодара» на чемпионство в РПЛ

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов полагает, что чемпионом России по итогам этого сезона станет «Краснодар». «Быки» после 13 туров Мир РПЛ занимают первое место в турнирной таблице, набрав 29 очков. Второе место занимает «Локомотив» (27), тройку лидеров замыкает ЦСКА (27).

«Я прокорректирую (свой прошлый прогноз, где называл чемпионом «Зенит». — Прим. «Чемпионата») и вполне возможно, что я снова поставлю на этот, на «Краснодар», — сказал Бубнов в видео YouTube-канала «Коммент.Шоу».

Отметим, что действующим чемпионом России по футболу является «Краснодар». Ранее на протяжении шести лет Мир РПЛ выигрывал санкт-петербургский «Зенит».