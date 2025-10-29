Скидки
Главная Футбол Новости

Главный тренер ЦСКА Челестини рассказал, как переделал Кругового в правого полузащитника

Главный тренер ЦСКА Челестини рассказал, как переделал Кругового в правого полузащитника
Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини рассказал о трансформации Данила Кругового. Швейцарский специалист перевёл игрока с позиции флангового защитника в амплуа правого полузащитника.

— Один из важнейших игроков сезона — Круговой. Из левого защитника он превратился в правого вингера. Как вы нашли ему эту позицию?
— Круг — левый защитник, но на его позиции у меня есть Мойзес. А так как поначалу у нас был усечённый состав, я дополнительно приглядывался ко всем игрокам. Мы общались с Даней, он мне сказал, что ему нравится играть выше. И, если помнишь, сначала он выходил левым полузащитником. Я сказал ему и Глебову: «Если вы чувствуете, что во время матча есть смысл поменяться флангами ― меняйтесь». В итоге это привёло к тому, что Круговой начал делать свои подачи справа, а Глебов набирать на скорости слева. Потом я снова поставил Круга на левый фланг, а Глебова на правый. И они снова поменялись! После чего я сказал: «Теперь Круг играет справа, Глебов слева. Но теперь вам запрещено меняться!» (Смеётся.) И это сработало, — сказал Челестини в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Фабио Челестини: было непросто представить, что к ноябрю у ЦСКА будут такие результаты
